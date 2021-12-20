Высокотехнологичный цифровой операционный блок открылся в Иркутской областной детской больнице

Инициатором проекта выступил Юрий Козлов, а создание блока профинансировал основатель и председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, рассказали SIA.RU в администрации области.

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице (ГБУЗ ИГОДКБ) открылась самая высокотехнологичная операционная в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня главный врач учреждения, детский хирург Юрий Козлов там провел первую операцию.

– Сегодня грандиозное событие – мы открываем самую лучшую операционную в Зауралье, и думаю, мы можем претендовать на звание лучшей детской операционной в Российской Федерации. Работа была длительной, а ее качество достигалось путём ежедневных усилий большого количества людей. Мы учли самые тонкие требования современных технологий в обеспечении хирургических комнат и операционных залов. Здесь настоящий оазис медицинской науки и хирургического счастья, а главное – безопасности пациентов и эффективности лечения. Это самый главный лозунг на сегодняшний день в хирургии, – сказал Юрий Козлов.

Новый операционный блок площадью 255 кв. м построен за шесть месяцев и включает две операционные: эндохирургическую и кардиоторакальную. Помещения оборудованы по последнему слову техники. Открытие операционной позволит увеличить количество операций на 50%, до шести тысяч в год.

– Мы должны создать максимально комфортные условия для работы врачей. Открытие такой современной операционной является хорошим примеров реализации государственно-частного партнерства. Здесь есть всё необходимое для оказание качественной медицинской помощи маленьким пациентам. Под руководством Юрия Андреевича Козлова формируется команда молодых профессионалов. Мы не останавливаемся на достигнутом. Для нас важен следующий этап. Мы будем продолжать заниматься реконструкцией больничного комплекса. В том числе, одна из задач – организовать проживание семей, чьи дети находятся на длительном лечении, – сказал Игорь Кобзев.

В первом зале хирурги будут выполнять малоинвазивные операции без разрезов, через прокол, что менее травматично для пациентов, чем стандартная хирургия. В операционном зале установлены новые эндохирургические стойки с необходимым оборудованием и двумя LCD-экранами с разрешением 4К. Хирурги будут получать изображения сверхвысокой четкости с камер «изнутри пациента». Мельчайшая детализация изображения оперируемого участка позволит хирургам проводить операции высокого уровня сложности. Цифровые возможности операционной позволяют проводить прямые трансляции и передавать изображения с экранов в любую точку для проведения дистанционного консилиумов с российскими и международными врачами, а также организовывать образовательные курсы для хирургов и студентов-медиков.

В операционном зале кардиоторакальной хирургии будут проводить операции на сосудах, головном и спинном мозге. Для ангио- и нейрохирургов здесь установлены современные хирургические микроскопы и рентгеновская система, которые позволят проводить операции под четким визуальным контролем. Все технические решения направлены на создание абсолютной стерильности в операционном блоке.

– В этом проекте главное не деньги. Самое главное – это счастливые глаза родителей и здоровые дети. Нашей задачей с Юрием Козловым стало создание точки опоры, которая поможет создать в Сибири современный центр детской медицины мирового уровня. Нам в Иркутске очень повезло с талантливыми людьми – с Юрием Андреевичем и его командой, это хирурги мирового класса. Сегодня мы стали свидетелями операции мирового стандарта, запатентованной во многих странах. А людям, которые могут сделать этот мировой стандарт, нужно давать лучшее оборудование и условия. И делать это вместе – при поддержке общества и государства, – сказал Николай Буйнов.