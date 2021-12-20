Дальневосточный банк сообщил об изменении режима работы офиса в Иркутске

17 декабря — с 09.00 до 17.00, без обеденного перерыва;

18 — 19 декабря 2021 года — выходные дни;

20 декабря 2021 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе Офисы банка.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).