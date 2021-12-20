Офис Новикомбанка открылся в подмосковных Луховицах

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл еще один офис обслуживания клиентов в Московской области – в городе Луховицы. Банк последовательно расширяет сеть во всех регионах присутствия крупных предприятий Госкорпорации.

Дополнительный офис Новикомбанка расположился на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина, основной индустриальной площадки РСК «МиГ», численность работников которого насчитывает около четырех тысяч человек. Офис открыт как для сотрудников предприятия, так и для всех горожан.

В современном офисе клиенты смогут получить качественное финансовое обслуживание по предлагаемым продуктам, не затрачивая много времени на посещение банка. Также на заводской территории установлены банкоматы.

Активно участвуя в проектах авиастроительной отрасли, банк обеспечивает финансовую поддержку предприятиям Госкорпорации Ростех в этом и других регионах страны. Сотрудникам компаний-партнеров банка доступна широкая линейка розничных продуктов и услуг. Это в том числе кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), дистанционные сервисы и услуги. Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех предназначена как для выплаты заработной платы, так и для реализации социальных программ.

Снимать наличные денежные средства и пополнять карту Новикомбанка без комиссии можно в любых банкоматах других банков по всей территории России без ограничений по количеству операций.

«Новикомбанк поэтапно реализует стратегию регионального развития, с учетом присутствия предприятий Госкорпорации Ростех. Мы ориентированы на предоставление клиентам актуальных и технологичных банковских продуктов на выгодных условиях. Повышение уровня доступности и удобства финансовых услуг - одно из приоритетных направлений розничного бизнеса нашего банка», - отметил Максим Розов, вице-президент Новикомбанка.

В настоящий момент Новикомбанк представлен в 24 субъектах РФ. Филиалы и дополнительные офисы банка находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре, Пензе и других городах России.