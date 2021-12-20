Вклад, кредиты и подарки: россияне рассказали, на что потратят годовую премию

Почти половина россиян получаю премию к Новому году 2021, показало исследование Райффайзенбанка. Самые большие премии, по данным опроса, получают работники машиностроения, а также работающие на производстве и финансах. Самые скромные — у работников службы доставки, индустрии красоты, медицины, образования, а также на госслужбе. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тыс. рублей. Примерно каждый пятый получит до 100 тыс. рублей.

Самые большие новогодние бонусы в этом году будут у жителей Санкт-Петербурга . Здесь 28% получат 50–100 тыс. рублей, а 6% — 100–300 тыс. рублей к Новому году. Москва, по данным опроса, станет рекордсменом по самым крупным выплат — 4% москвичей рассчитывают на премию более 500 тыс. рублей. Самые маленькие бонусы получат россияне в Новосибирске, Иркутске и Самаре.

Источник: данные Райффайзенбанка

Большая часть крупных на сферу машиностроения, автопром и производство товаров — 7% россиян, работающих в таких компаниях, рассчитывают на премию в 300–500 тыс. рублей, а еще 3% получат более 500 тыс. рублей. Чуть меньше крупных бонусов в финансах и бухгалтерии — для 2% бонус составит 300–500 тыс. рублей, а для 5% — более 500 тыс. рублей.

Самые маленькие премии в доставке, индустрии красоты, медицине, образовании и на госслужбе. 94% медиков и 85% работников образования надеются на премию до 50 тыс. рублей. На такую же сумму рассчитывают 88% госслужащих, только 2% из них получат более 100 тыс. рублей. Крупных бонусов не ожидают и работники ИТ-компаний — 63% получают до 50 тыс. рублей, 34% — 50–100 тыс. рублей.

И россияне уже знают, на что потратить эти премии — накопления, кредиты и подарки родным и близким. Это самые популярные ответы в категории, на которые большинство и потратит бонус — так ответили по 30% опрошенных. За ними идут отпуск и покупка одежды и обуви для себя. Примерно 3% пока не определились, и только один участник опроса готов инвестировать премию на фондовом рынке. А 1% потратят деньги на благотворительность.

«В базовом сценарии покрывать текущие расходы лучше из зарплаты, а премию — дополнительны доход — лучше направить на формирование капитала и инвестиции. Новый год — это отличный повод привести в порядок финансовые дела и начать новую жизнь с более осознанным подходом к финансам. Для этого важно изучить свои расходы, понять, сколько денег у вас есть и поставить цель на следующие, например, 10 лет. После этого можно выбрать инструменты для сбережений и инвестиций», — отметил Эдуард Данилов, вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка.

В зависимости от города ситуация меняется. В Москве и Ростове-на-Дону больше всего людей положат деньги на депозит — так ответили по 35%. С ними солидарны петербуржцы — здесь таких 31%.

В Иркутске, Самаре и Казани больше всего людей, которые потратят премию на кредиты и ипотеку — 44%, 34% и 33% соответственно. Реже всего так отвечали в Москве — только 15%.

В Иркутске и Ростове-на-Дону премию по 5% жителей потратят премию на покупку машины. А самарцы и казанцы хотят оплатить образование — 6% и 5% соответственно.

Москвичи и петербуржцы больше всех хотят в отпуск — здесь 21% и 25% респондентов потратят премию на свой отпуск. Родителей сильнее всего любят жители Новосибирска и Самары — по 3% респондентов здесь потратят премию на оплату их отдыха.

В Иркутске актуальны расходы на медицину — здесь каждый десятый готов потратить бонус на лечение. Меньше всего на эту статью направят в Петербурге и Самаре — по 4%.

Каждый пятый москвич потратит премию на ремонт. А вот в Самаре больше всего людей умеют мечтать — 10% опрошенных направят свой бонус на исполнение заветного желания.

Благотворительность популярнее всего среди москвичей, петербуржцев и опять же самарцев — в этих городах по 2% жителей готовы разделить свою премию в теми, кому нужна помощь.

Если говорить о сферах, в которых работают респонденты, то главные мечтатели работают в индустрии красоты — каждый третий опрошенный работник здесь потратит бонус на исполнение желания. А самыми щедрыми стали россияне, работающие в добыче полезных ископаемых — 20% работников отдадут часть премии на благотворительность. Конкуренцию им составляют работники образования. В этих же сферах многие россияне гасят кредиты — 60% работников добывающих отраслей и 35% работников сферы образования потратят премию на погашение займов или ипотеки.