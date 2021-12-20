Россельхозбанк наградил лучшие экологические проекты

Россельхозбанк выступил спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух» и вручил награду победителю в номинации «Экопредприятие». В номинации участвовали 20 компаний, добившихся наибольшего снижения вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ модернизации.

Первое место было присуждено ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Компании удалось снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,5 раза с 2017 года. В планах предприятия снизить показатель до уровня 5 единиц к 2025 году, что будет соответствовать статусу «Чистый город».

Второе место присуждено АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». Компания реализует мероприятия по программе технического перевооружения, с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования. Это и строительство новой выпарной станции, и нового угольного котла, реконструкция шлакозолоотвала.

Третье место заняло ОАО Сыктывкар Тиссью Груп город Сыктывкар, которое занимается строительством, модернизацией очистных сооружений промышленных сточных вод. В дополнение к ступеням биологической и сорбционной очистки компания установила биореактор MBBR с плавающей загрузкой и внедрила собственную мини-ТЭЦ и двухходовую схему вентиляции.

«Поддержка экологических проектов – это важная составляющая ESG стратегии банка. В перспективе пяти лет ESG-подход станет одним из основополагающих принципов работы отрасли, а внедрение современных технологий – инструментом снижения нагрузки на окружающую среду. Мы создали фонд «Экология», и как опорный банк отрасли планируем максимально расширять число инициатив, способствующих устойчивому развитию», – отметила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

Премия «Чистый воздух» – профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России, учрежденная Медиагруппой «Комсомольская правда» и Российским экологическим движением.