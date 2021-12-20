Россельхозбанк продал тепличный комбинат «Агаповский» ГК «РОСТ»

Россельхозбанк нашёл профильного инвестора для одного из самых современных тепличных комбинатов на Южном Урале, ТК «Агаповский», в лице ГК «РОСТ». Ожидается, что «Агаповский» возобновит работу в начале 2022 года.

Тепличный комбинат «Агаповский» был приобретен Россельхозбанком в январе 2021 года в рамках процедуры банкротства комбината для подготовки к последующей продаже профильному инвестору.

За это время Россельхозбанк проводил на комбинате технические работы, необходимые для поддержания комбината в рабочем состоянии. Оборудование и производственные мощности сохранены и готовы к запуску.

Тепличный комбинат Агаповский расположен в Челябинской области, общая площадь комбината составляет 8,8 га, производственная мощность – 5 тысяч тонн овощей в год. Комбинат запущен в 2015 году и является одним из самых современных комбинатов на Южном Урале.

«Россельхозбанк уже более 20 лет успешно работает в качестве опорного банка агропромышленного комплекса. Одна из наших задач – сохранять предприятия и делать их работу более эффективной, ставить на путь экономического роста. В ряде ситуаций для этого требуется профильный инвестор. Тепличное овощеводство – особая отрасль, ведь, по сути, именно РСХБ стоял у истоков её зарождения и становления в стране, поэтому мы хорошо знакомы с особенностями этого бизнеса. Уверен, что в руках нашего надёжного партнёра ГК «РОСТ» комбинат «Агаповский» заработает на полную мощность и во благо жителей Урала», – прокомментировал заместитель директора Департамента крупнейшего бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников.

«Наши тепличные комбинаты расположены в 12 областях России, это позволяет нам максимально быстро доставлять спелые и качественные овощи жителям страны. Покупка позволит усилить позиции компании в важном для нас регионе, а жителям получать вкусные овощи», – отметил генеральный директор ГК «РОСТ» Сергей Рукин.

ГК «РОСТ» – лидер рынка овощей защищенного грунта в России. Объединяет управляющую компанию – торговый дом, 15 тепличных комплексов и 5 инновационных логистических центров. Компания реализовывает стратегию максимальной близости производства качественных овощей к потребителю, что позволяет доставлять продукцию на полки магазинов в день их сбора. Сегодня общая площадь тепличных комбинатов «РОСТ» составляет 434 га.