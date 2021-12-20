229 млн рублей направят на создание центров образования «Точка роста»

В 2022 году в Иркутской области откроют 146 новых центров, рассказали SIA.RU в администрации области.

Задачи центров «Точка роста» – формирование условий для занятий школьников по программам дополнительного образования технической, естественно-научной и гуманитарной направленности.

«Точки роста» открываются в школах в сельской местности и малых городах. Лидерами по их созданию станут 6 районов области – Братский, Нижнеудинский, Куйтунский, Осинский, Тулунский и Чунский.

За три года реализации в регионе нацпроекта «Образование» уже создано 247 «Точки роста» – это 102 центра образования цифрового и гуманитарного профиля и 145 центров естественно-научной и технологической направленности. На эти цели было направлено более 360 млн рублей, на 2022 год запланировано еще 229 млн рублей.