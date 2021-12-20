Троллейбусный маршрут из Иркутска в Молодежный запустят на этой неделе

На этой неделе откроется новый троллейбусный маршрут, который свяжет Иркутск и поселок Молодежный Иркутского района. Соответствующее распоряжение от 17 декабря 2021 года опубликовано на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

– С предложением открыть такой троллейбусный маршрут в ноябре на личном приеме граждан ко мне обратилась жительница Молодежного, доцент аграрного университета Татьяна Алтухова. Тогда я пообещал, что министерство проработает данный вопрос, открыть маршрут мы планировали в первом квартале 2022 года. Однако все согласования удалось завершить быстрее, к концу этой недели маршрут начнет работать. Направление очень востребовано у пассажиров, поэтому стараемся как можно быстрее закрыть вопрос с его транспортной доступностью, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приангарья рассказали, что межмуниципальному троллейбусному маршруту присвоен порядковый номер 777. На линии от сквера имени Кирова в Иркутске до КПП в Молодежном будут работать две машины с автономным ходом, так как в поселок Молодежный не проведена троллейбусная контактная сеть.

Расписание троллейбуса 777 в настоящее время согласовывается с перевозчиком с учетом пожеланий жителей Молодежного и студентов Иркутского аграрного университета. Предполагается выполнение рейсов в часы пик – утром и вечером. Стоимость проезда составит 25 рублей.