En+ Group откроет Зимние городки в Иркутске, Братске и Усть-Илимске

В целом, компания En+ Groupв преддверии Дня энергетика откроет Зимние городки на центральных площадках семи городов России. Инсталляции будут установлены в Братске, Дивногорске, Иркутске, Красноярске, Миассе, Нижнем Новгороде и Усть-Илимске.

Зимние городки выполнены в едином стилистическом оформлении. Центральным объектом каждого из них является пятиметровый световой тоннель, украшенный снежинками с логотипом компании и дополненный новогодними праздничными елями и оленями. Алюминиевые каркасные конструкции инсталляций произведены в Санкт-Петербурге, а дизайн и концепция полностью разработаны En+ Group. Всего в одной световой композиции используется 15 000 лампочек-диодов. Помимо световых фигур в каждом городке En+ Group также установит новогодние фонари высотой до 4 метров.

Световые инсталляции будут работать до 10 марта 2022 года. В дальнейшем En+ Group планирует открывать подобные площадки ежегодно, дополняя их новыми арт-объектами.

Помимо торжественного открытия Зимних городков, во время новогодних каникул En+ Group также проведет серию праздничных представлений, дискотек и конкурсов для детей. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«В этом году, открывая детские площадки и Зимние городки, мы не случайно выбрали девиз «Энергии хватит на все!». Нам удалось успешно построить и запустить лыжные базы и детские площадки, возвести в кратчайшие сроки современные медицинские учреждения, порадовать жителей реконструкцией школ и театров, и это далеко не все. Подобные инфраструктурные проекты стали неотъемлемой частью социальной политики En+ Group, и в следующем году их станет еще больше. Пусть наши Зимние городки подарят жителям регионов, где живут наши сотрудники и их семьи, незабываемые эмоции и настоящее новогоднее настроение!»

Компания En+ Group активно инвестирует и содействует инфраструктурному развитию российских регионов в рамках социальной политики энергохолдинга, основные принципы которой обозначил основатель компании Олег Дерипаска. Так, например, En+ Group совместно с компанией своего металлургического сегмента РУСАЛ построила и открыла более 30 детских площадок в 6 городах: Иркутске, Усть-Илимске, Красноярске, Братске, Ачинске и Саяногорске. В конце ноября 2021 года было открыто очередное уникальное игровое пространство площадью в 1,6 тыс. кв. м. в Иркутске на заливе Якоби. Инвестиции только в этот проект составили более 17 млн рублей.