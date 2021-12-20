В ноябре средний размер ипотеки установил очередной рекорд

Он составил 3,71 млн рублей.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,71 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,7% (в октябре 2021 года – 3,54 млн руб.). Стоит отметить, что средний ипотечный чек растет уже 4 месяца, после кратковременного снижения в июле текущего года.
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 36,6% (в ноябре 2020 г. – 2,71 млн руб.).
При этом в ноябре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди отмечен в:
- Москве (7,62 млн руб.),
- Московской области (5,92 млн руб.),
- Санкт-Петербурге (4,93 млн руб.),
- Ленинградской области (4,27 млн руб.)
- Тульской области (4,27 млн руб.).
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре она носила разнонаправленный характер. Сильнее всего данный показатель в ноябре увеличился в:
- Тульской области (+17,7%),
- Ставропольском крае (+14,5%),
- Омской области (+12,1%),
- Вологодской области (+11,7%),
- Кемеровской области (+10,5%).
В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в:
- Воронежской (-4,5%),
- Тюменской (-1,7%),
- Санкт-Петербурге (-1,4%),
- Москве (-1,4%),
- Иркутской области (-1,1%).
Стоит отметить, что в Москве средний чек в ноябре 2021 года снизился после рекордного значения предыдущего месяца (в октябре 2021 года – 7,72 млн руб.).
«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. После некоторого снижения весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и существенно его превысил. При этом с начала второго полугодия опережающий рост наблюдается в регионах, где стоимость квартир позволяет уложиться в предельную сумму в рамках программы льготной ипотечной – 3 млн руб. Вместе с тем все большее значение приобретают собственные ипотечные программы банков, которые пока не торопятся резко повышать стоимость кредита вслед за ключевой ставкой Банк России. А банки по-прежнему достаточно консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья, прежде всего, заемщикам хорошего кредитного качества с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) (700 и более баллов при максимальных 850 баллах). Так, в ноябре 2021 года этот показатель составил 713 баллов», говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.