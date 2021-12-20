Иркутская область заняла 21 место по доступности бензина в России

Согласно рейтингу РИА Новости, топливо марки АИ-92 в Приангарье стоит 47,58 рублей за литр.

Бурятия заняла 35 место (46,69 руб. за литр АИ-92), Новосибирская область – 29 место (44,99 руб. за литр АИ-92), Красноярский край – 14 место (46,51 руб. за литр АИ-92).

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.

В 12 регионах на среднюю заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.