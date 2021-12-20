Строительство жилья могут разрешить на части седьмой приаэродромной зоны Иркутска

У участников рынка недвижимости появилась надежда, что вопрос с седьмой приаэродромной зоной может быть решен. Как стало известно, строительство жилья и социальных учреждений могут разрешить на части седьмой приаэродромной подзоны, которая наиболее удалена от аэропорта. Положительное заключение на соответствующий проект об установлении приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья. Пресс-служба правительства Иркутской области, уточняет, что после согласования регионального правительства проект будет передан в Росавиацию для внесения изменений в действующий приказ по установлению приаэродромной территории в Иркутске.

Напомним, что санитарная зона определена приказом Росавиации № 421-п. В её границы попадает более 50% площади Иркутска и еще 12 муниципальных образований Иркутской области, где запрещено строительство жилья и социальных объектов. Участники строительного рынка, назвали это решение бомбой замедленного действия, которое парализует развитие города. Многие проекты пришлось отложить, многие объекты, которые уже построены, невозможно поставить на кадастровый учет.

Ранее глава региона Игорь Кобзев, чтобы решить вопрос, обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, провел ряд встреч в Роспотребнадзоре, Росавиации.

– Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, территория седьмой приаэродромной подзоны может быть разделена на части. Одна – примыкающая к аэропорту, где запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов. Вторая – удаленная от аэропорта. Там могут быть введены особые нормативы для строительства, задача которых – оградить людей от повышенного шума. В их числе – специальные акустические стеновые панели и тройное остекление, – рассказал заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Международный Аэропорт Иркутск» Петр Беликов.

Возможной корректировкой седьмой подзоны занимается привлеченная экспертная организация. Ее специалисты провели инструментальные измерения и изучение (верификацию) внешней границы седьмой подзоны и зоны запрета строительства социальных учреждений и многоквартирных домов. Они выполнили акустические расчеты, построили расчетные контуры авиационного шума, провели оценку рисков для здоровья населения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Роспотребнадзора РФ, в границах сектора 7.2, где эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 дБ, строительство жилья и социальных объектов запрещено. В эту территорию попадает сам аэропорт Иркутска и часть завода 403 ГА.



Что касается сектора 7.1, где шумовая нагрузка ниже, то здесь возведение или реконструкция объектов жилого и социального назначения допускается при условии соблюдения нормативов по уровню шума.

В экспертном заключении Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья отмечено, что при воздействии авиационного шума, создаваемого иркутским аэропортом в течение 30 лет, влияние на здоровье населения в границах седьмой подзоны характеризуется как допустимое и не влечет за собой серьезного вреда здоровью.

Также в заключении говорится о том, что ограничения в рамках седьмой подзоны не применяются в отношении земельных участков или объектов, права на которые были получены до установления границ этой подзоны.

– На достигнутом мы не останавливаемся, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Сейчас необходимо решить вопрос по территории, примыкающей к аэродрому Иркутского авиазавода.