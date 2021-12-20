МУП «Центральный рынок» заработал 11 млн рублей прибыли в 2021 году

В 2021 году МУП «Центральный рынок» не только перешел на самоокупаемость, но и начал приносить прибыль, она составила 11 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации Иркутска. До этого предприятие работало с убытками. Как рассказал руководитель предприятия Григорий Слезак, возглавивший предприятие в 2020 году, за 9 месяцев прошлого года убытки превысили 26 млн рублей.

В настоящее время ежедневно торговые площади посещают более 40 тысяч человек.

– В течение года мы старались максимально сократить издержки: полностью пересмотрели работу «Центрального рынка» и его административно-управленческого персонала. Откорректировали план финансово-хозяйственной деятельности и усилили контроль за всеми финансовыми потоками, – пояснил Григорий Слезак, – Так, в декабре прошлого года из аренды третьих лиц вернули предприятию камеру хранения, что позволило за год получить прибыль, которая составила почти пять млн рублей.

Пересмотрев расходную часть деятельности, руководство «Центрального рынка» стабилизировало экономическую ситуацию. На данный момент оплачены все налоги, страховые взносы и арендные платежи за земельные участки. Администрация приняла меры по привлечению на торговую площадку товаропроизводителей Иркутской области. С 76% до 91% увеличилась наполняемость торговых мест.

По окончании летнего сезона 2020 года на «Центральном рынке» была переформатирована работа уличной ярмарки и упорядочено предоставление торговых мест желающим реализовать продукцию, выращенную на своих приусадебных участках. Для покупателей обустроили пешеходную зону.

В планах администрации рынка – установка эскалатора для подъема на второй этаж, где сейчас завершается ремонт. Запланированы обновление тепловых пунктов и системы водоснабжения, приобретение весового и холодильного оборудования. В ближайшем будущем на «Центральном рынке» появятся тележки, как в супермаркетах. Для этого к следующему лету планируют произвести замену входных групп с установкой автоматических раздвижных дверей.