В Иркутске водители автобусов станут Дедами Морозами и Снегурочками накануне Нового года

В Иркутске создать горожанам праздничное настроение помогут работники муниципальных транспортных предприятий. Накануне Нового года водители общественного транспорта преобразятся в Деда Мороза и Снегурочку, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в 80 автобусах установлены мониторы, которые транслируют новогодние поздравления.

Водители и кондукторы начали украшать салоны транспорта – руководство предприятия объявило конкурс между экипажами. Первыми судьями становятся пассажиры: на линии уже вышли 6 празднично украшенных трамваев и 4 троллейбуса.

– В ближайшие дни наружная новогодняя иллюминация украсит два трамвайных вагона. Перед самым Новым годом пассажиров ждет сюрприз – одна из вагоновожатых преобразится в Снегурочку, управление троллейбусом возьмет на себя Дед Мороз, – рассказал директор МУП «Иркутсгортранс» Сергей Майок.