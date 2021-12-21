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В Иркутской области побит исторический максимум потребления электроэнергии

16 декабря 2021 года в Иркутской энергосистеме зафиксирован рекордный показатель потребления электрической мощности. Он достиг 8665 МВт, что на 1 МВт выше исторического максимума потребления, который был зафиксирован 9 января 1989 года. Об этом сообщает филиал Системного оператора – Иркутское РДУ. 

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В период максимальных нагрузок энергосистема региона функционирует стабильно.

– При подготовке к прохождению зимнего максимума нагрузки 2021-2022 годов специалистами Иркутского РДУ были проведены расчеты прогнозного значения максимума потребления мощности в территориальной энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с этим прогнозом заблаговременно сформирован резерв мощности генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во время максимальных нагрузок, – подчеркивают в компании.

Рост объемов потребления ранее в компании объясняли резким увеличением объемов потребления электроэнергии населением и центрами обработки данных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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