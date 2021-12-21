Незаконные рубки деревьев на 12 млн рублей зафиксировали в Иркутской области

В них обвиняют 5 жителей Нижнеилимского района Приангарья, рассказали SIA.RU в прокуратуре.

Преступную группу основал ранее судимый за экологические преступления житель района. Лес они вывозили в соседний район из Нижнеилимского и Падунского лесничеств.

Сумма ущерба в результате 11 незаконных рубок составила более 12 млн рублей.

Кроме того, организатор группы незаконно хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В отношении соучастника выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в тот же суд.