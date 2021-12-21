Годовую премию каждый пятый иркутянин потратит на долги и кредиты

В этом году жители Иркутска «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов, сообщает SuperJob.

Каждый пятый житель Иркутска (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», – делятся опрошенные. Напротив, 13% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 9% респондентов из города.

Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 6% жителей Иркутска. 9% потратят премию на текущие нужды – покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично.

Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам – по 1%. Другие планы на премию у 9% жителей Иркутска: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. Затруднились ответить 6% опрошенных.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Иркутске чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.