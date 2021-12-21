Шесть ЗАГСов Иркутской области отремонтируют в 2022 году

Из областного бюджета на эти цели выделят 14,2 млн рублей, сообщает руководитель службы записи актов гражданского состояния Валерий Митусов.

В частности, капитальный ремонт проведут в отделе по Чунскому району. Проектно-сметная документация была разработана в 2019 году, положительное заключение выдало ГАУИО «Иркэкспертиза». Текущие ремонты помещений пройдут в отделах по Зиминскому району и Зиме, Саянску, Заларинскому, Осинскому и Нукутскому районах.

В 2022 году завершится работа по разработке проектно-сметной документации на строительство Дворца бракосочетания на территории Ангарского городского округа. Стоимость проектных работ составляет около 17 миллионов рублей. Основным заказчиком является ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области». Ранее администрация Ангарского городского округа выделила земельный участок для строительства здания.