Минцифры представит Кремлю проект указа о цифровых паспортах на этой неделе

Проект указа о выдаче электронных паспортов гражданам России готов, Минцифры устранило все разногласия в нем, сказал глава министерства Максут Шадаев, сообщают «РИА Новости».. По его словам, проект документу будет внесен на рассмотрение в администрацию президента (АП) на этой неделе.

«Сняли все разногласия... Все урегулировали»,— сказал Максут Шадаев.

Электронные паспорта, как заявлял Шадаев в октябре, планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. По его словам, замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. Также он отмечал, что к смарт-карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных установленных правительством случаях можно будет пользоваться как заменой паспорта.