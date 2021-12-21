Стратегию развития Иркутской области до 2036 года рекомендовали принять в последнем чтении

Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, после принятия стратегии в первом чтении рассмотрено 190 поправок. Из них рекомендовано к внесению 137.

Учтены и актуализированы мероприятия в сферах здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и других.

«Все конкретные механизмы реализации стратегии должны быть прописаны в плане мероприятий. Его правительство Иркутской области будет разрабатывать после принятия основного документа», – сообщила Наталья Гершун.