Банк «Открытие» в Брянске реализует студенческий проект «Открытая перспектива» в РАНХИГС

Банк «Открытие» приступил к реализации образовательного проекта «Открытая перспектива» в Брянском филиале РАНХИГС. Программа включает открытые лекции и встречи с профессионалами банковского дела, специализированные семинары, профориентационное тестирование. История и практика банковского бизнеса, деловой этикет, переговоры и проведение презентаций — неотъемлемые составляющие программы.

Банк «Открытие» окажет содействие в прохождении студентами университета стажировки и производственной практики в структурных подразделениях кредитной организации, а также подготовит специализированный курс по банковскому делу для будущих специалистов.

Студенты, успешно прошедшие все этапы обучения, могут претендовать на трудоустройство в банк. Молодым специалистам доступен большой перечень вакансий: администраторы, специалисты по работе с клиентами, менеджеры прямых продаж, специалисты по ипотеке. Все зависит от способностей кандидатов, жизненной позиции и готовности работать с людьми.

«Обучение в рамках проекта - это возможность за короткий срок познакомиться с деятельностью банка, получить новые знания, практический опыт и определиться с направлением для дальнейшего развития. Зачастую, уже во время обучения студенты понимают, что банковская деятельность – путь, по которому можно идти всю жизнь, находить новое и реализовываться», - отметила Елена Грошева, управляющий банка «Открытие» в Брянске.