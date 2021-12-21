Ангарский завод «Востсибмаш» стал лучшим в России по производительности труда

Она выросла в десятки раз, сообщили SIA.RU в администрации Иркутской области.

Ангарский завод «Востсибмаш» возглавил всероссийский рейтинг по повышению производительности труда, став лучшим среди 3 000 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

В нацпроект завод вошел летом 2021 года, чтобы к январю при помощи экспертов Федерального центра компетенций повысить эффективность цеха производства теплообменного оборудования на 40%. Однако уже на данный момент компания перевыполнила план в 25 раз, повысив производительность на выбранном участке более чем на тысячу процентов.

– Центр компетенций создавался для того, чтобы помочь отечественным предприятиям оптимизировать работу и найти дополнительные ресурсы внутри компании без дополнительных затрат, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – Зачастую просто порядок позволяет повысить производительность труда на 30%. А когда компания ведет постоянную новаторскую работу, систематизирует процессы, то вместе с внедрением инструментов бережливого производства мы получаем такие впечатляющие результаты.