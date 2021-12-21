В Госдуме обсудили кадровый вопрос на промышленных предприятиях

В Госдуме состоялось совместное заседание Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете ГД по промышленности и торговле, а также Комитетов по авиационной промышленности и по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров Союза машиностроителей России.

В заседании, которое прошло под руководством Председателя Комитета ГД РФ по промышленности и торговле, Первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенёва, приняли участие: председатель Экспертного совета по авиационной промышленности, председатель комитета по авиационной промышленности, вице-президент СоюзМаш, генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, председатель Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров, член Бюро СоюзМаш, ректор Московского авиационного института, академик РАН Михаил Погосян, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, представители Счетной палаты РФ, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а также депутаты, члены Комитета по промышленности и торговле и другие парламентарии.

Присутствующие обсудили вопросы поддержки и развития кадрового потенциала для предприятий ОПК в условиях существующих глобальных вызовов.

В своем приветственном слове Владимир Гутенев отметил, что при сложившейся ситуации на рынке труда необходимо сосредоточить усилия на обеспечении достойного конкурентоспособного уровня заработных плат.

«Мы должны понимать, что обеспечение кадрами в первую очередь зависит от того, кто поступает в вузы, на какие программы, кого мы выпускаем и как мы удерживаем потом этих людей на предприятиях. Мы можем обсуждать разные способы решения проблем развития кадрового потенциала, но ключевой их них – достойный уровень оплаты труда. Чтобы быть конкурентоспособными, на предприятиях ОПК средняя зарплата должна быть на уровне 110% от средней в субъекте, где размещено производство», - отметил руководитель Комитета по промышленности и торговле.

Председатель Экспертного совета по авиационной промышленности Юрий Слюсарь считает, что кадровый вопрос будет нарастать и не исключает, что без адекватного ответа он может стать препятствием для стабильного развития отрасли. Он отметил, что вопрос не только в количественных, но и в качественных изменениях кадрового состава: «Допустим, двести человек ушло с предприятия, другие двести человек поступили на работу. Но какие люди ушли и какие пришли – это ведь тоже очень важно. Просто по учетно-количественным характеристикам мы не поймем глобальность и тревожность событий, которые наблюдаем. Ситуация не простая и требует нашей реакции».

Таким образом, необходимо и в дальнейшем уделять особое внимание программам, направленным на формирование кадрового потенциала, популяризацию рабочих и инженерно-технических специальностей. Союз машиностроителей России ежегодно проводит такие мероприятия, как Всероссийская акция «Неделя без турникетов», в рамках которой студенты и школьники посещают предприятия с целью профориентации, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» и другие.

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Участники заседания выработали ряд рекомендаций по обеспечению конкурентоспособного уровня заработной платы на предприятиях ОАК, среди которых регулирование цен на продукцию ГОЗ, заключение ряда соглашений о сотрудничестве между правительствами регионов расположения предприятий авиастроения и ОПК. Также была поддержана инициатива Экспертного совета по разработке комплексной программы предотвращения оттока рабочей силы.