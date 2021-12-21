Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг предоставили комплексное финансирование для НПП «АВИВАК»

Райффайзенбанк подписал инвестиционное соглашение с НПП «АВИВАК» на сумму 200 млн рублей и на 90 млн рублей с Райффайзен-Лизинг . Данные средства пойдут на осуществление планов по дооснащению и запуску в эксплуатацию цеха инактивированных вакцин. Запуск нового цеха позволит увеличить объем производимой продукции для внутреннего рынка и зарубежных партнеров. В 2023 году на новой площадке будет запущен цех по производству препаратов для профилактики инфекционных болезней птиц мощностью 350 тыс. доз вакцин в год. Общий объём инвестиций в проект составил более 400 млн рублей, из которых собственные средства компании — более 100 млн рублей. Срок кредита — 5 лет. Компания произвела частичную выборку кредита.

«Активное развитие бизнеса напрямую связано с гибкими, отвечающими задачам компании финансовыми инструментами. Мы рады предоставить НПП „АВИВАК“, ведущему игроку в сегменте препаратов для профилактики и диагностики инфекционных болезней птиц, комплексное финансирование для реализации амбициозных инвестиционных проектов», — сказал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса, Райффайзенбанк.

В соответствии с лизинговым соглашением с компанией Райффайзен-Лизинг ООО «НПП» АВИВАК» направит финансирование на приобретение оборудования для оснащения цеха по производству вакцин против вирусных заболеваний птиц. Общий лимит соглашения составил 90 млн рублей, срок действия — 4 года.