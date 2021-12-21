Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг предоставили комплексное финансирование для НПП «АВИВАК»

Райффайзенбанк подписал инвестиционное соглашение с НПП «АВИВАК» на сумму 200 млн рублей и на 90 млн рублей с
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«Активное развитие бизнеса напрямую связано с гибкими, отвечающими задачам компании финансовыми инструментами. Мы рады предоставить НПП „АВИВАК“, ведущему игроку в сегменте препаратов для профилактики и диагностики инфекционных болезней птиц, комплексное финансирование для реализации амбициозных инвестиционных проектов», — сказал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса, Райффайзенбанк.
В соответствии с лизинговым соглашением с компанией
«От лица компании