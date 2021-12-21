Новости

Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг предоставили комплексное финансирование для НПП «АВИВАК»

Райффайзенбанк подписал инвестиционное соглашение с НПП «АВИВАК» на сумму 200 млн рублей и на 90 млн рублей с Райффайзен-Лизинг. Данные средства пойдут на осуществление планов по дооснащению и запуску в эксплуатацию цеха инактивированных вакцин. Запуск нового цеха позволит увеличить объем производимой продукции для внутреннего рынка и зарубежных партнеров. В 2023 году на новой площадке будет запущен цех по производству препаратов для профилактики инфекционных болезней птиц мощностью 350 тыс. доз вакцин в год. Общий объём инвестиций в проект составил более 400 млн рублей, из которых собственные средства компании — более 100 млн рублей. Срок кредита — 5 лет. Компания произвела частичную выборку кредита.

Читайте также:

Российские лизинговые компании полагаются на облигационные займы
14 декабря 2021
«2022  год весь продан!». Эксперты рынка о дефиците, кризисе поставок, росте цен и брендах из Поднебесной
10 декабря 2021

«Активное развитие бизнеса напрямую связано с гибкими, отвечающими задачам компании финансовыми инструментами. Мы рады предоставить НПП „АВИВАК“, ведущему игроку в сегменте препаратов для профилактики и диагностики инфекционных болезней птиц, комплексное финансирование для реализации амбициозных инвестиционных проектов», — сказал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса, Райффайзенбанк.

В соответствии с лизинговым соглашением с компанией Райффайзен-Лизинг ООО «НПП» АВИВАК» направит финансирование на приобретение оборудования для оснащения цеха по производству вакцин против вирусных заболеваний птиц. Общий лимит соглашения составил 90 млн рублей, срок действия — 4 года.

«От лица компании ООО «НПП „АВИВАК“ и от себя лично хочу поблагодарить коллектив Райффайзенбанка за профессионализм, оперативность, гибкость в работе с клиентами», — сообщил Ярослав Николаевич Смелов, генеральный директор ООО «НПП «АВИВАК».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#лизинг":
Все материалы сюжета (34)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании