Райффайзенбанк: больше половины россиян не получат премию по итогам 2021 года

Большинство россиян останутся без премии на Новый год, показал опрос Райффайзенбанка. И в подавляющем большинстве случаев это связано с тем, что система премирования в их компании просто не предусмотрена, и только у 7% опрошенных причиной стали убытки или низкие обороты в компании. Чаще всего премии получают на госслужбе, а реже всего в доставке и индустрии красоты.

Кто в России получит премии к Новому году

Больше половины россиян — 52% — не надеются получить новогоднюю премию в этом году, показал опрос Райффайзенбанка. У 44% система поощрения вообще не предусмотрена, а около 7% участников опроса не получат бонус из-за убытков компании. При этом 36% респондентов уверены, что получат бонус, а 12% заявили, что выплата связана с их высокими результатами в этом году.

Больше всего премий получают работники в Москве и Казани — 59% и 54% соответственно. А меньше всего на бонус рассчитывают в Ростове-на-Дону и Новосибирске — здесь только 42% работающих получат дополнительные выплаты к Новому году. Эти же города стали рекордсменами по отсутствию системы премирования как таковой — каждый второй респондент заявил, что в его компании бонусы не предусмотрены.

Об убытках, которые помешали выплатить бонус сотрудникам, рассказали работники из Казани (11%), а также Санкт-Петербурга (8%), Новосибирска (8%) и Ростова-на-Дону (8%).

Источник: данные Райффайзенбанка

Больше остальных на новогоднюю премию могут рассчитывать госслужащие — в 86% случаев они уверены, что получат бонус, и только у 10% сотрудников госпредприятий и учреждений нет системы поощрения. Реже всего премии получают сотрудники служб доставки — только 14% курьеров рассчитывают на бонус.

На новогодние премии также могут рассчитывать работники, занятые в сфере финансов, ИТ, машиностроении и легкой промышленности, а также медики и преподаватели. Реже бонусы получают россияне, работающие в медиа и сфере искусства, а также на транспорте и в торговле.

Источник: данные Райффайзенбанка

При этом личный вклад далеко не всегда влияет на годовой бонус. Как показал опрос, важнее всего достижение ключевых показателей в сфере ИТ, добыче полезных ископаемых, в медицине и на транспорте. Но это не играет почти никакой роли в искусстве и медиа, а также у госслужащих. В службах доставки этот фактор вообще не имеет значения — ни один участник опроса не назвал его значимым, равно как и положение компании на рынке в 2021 году. Такая же ситуация и у работников сферы красоты.

Источник: данные Райффайзенбанка