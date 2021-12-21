«РЕАЛИСТ БАНК» изменил условия по вкладам с 20 декабря

АО «РЕАЛИСТ БАНК» прекращает прием денежных средств во вклады «ПРЕМИУМ» и «РЕАЛИСТ ПРЕМИУМ ЭКСТРА» с 20.12.2021 г. и обновляет депозитную линейку вкладами «ПРЕМИУМ «Новогодний» и «РЕАЛИСТ ПРЕМИУМ «2022».

С 20.12.2021 г. вступают в силу условия по новым вклады – «ПРЕМИУМ «Новогодний» (на базе вклада «ПРЕМИУМ»). Изменения по условиям: ставка по вкладу на срок привлечения 370 дней – 8,5% годовых в росс. руб., прежние условия оставлены без изменений.

«РЕАЛИСТ ПРЕМИУМ «2022» (на базе вклада «РЕАЛИСТ ПРЕМИУМ ЭКСТРА»). Изменены условия: срок вклада – 370 дней. Ставка по вкладу – 9,0 % годовых в росс. руб., минимальная сумма первоначального взноса не предусмотрена. Допускается пополнение средств во вклад. Пополнение средств прекращается за 60 дней до окончания срока вклада.