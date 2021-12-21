Росбанк стал победителем премии «Чистый воздух» в номинации «Экоинициатива 2021»

17 декабря состоялось награждение победителей конкурса по выявлению лучших природоохранных проектов и начинаний бизнеса России «Экоинициатива года – 2021», реализуемого в рамках национальной экологической премии «Чистый воздух».

Росбанк был признан победителем народного голосования медиагруппы «Комсомольская правда» премии «Чистый воздух» в номинации «Экоинициатива года - 2021» за совместный с Русклиматфондом проект по лесовосстановлению - «Леса для климата». Посадки реализованы в 5 регионах, одним их этих которых стала Якутия, сильно пострадавшая от пожаров в этом году.

«Мы крайне рады признанию нашего совместного проекта с Русклиматфондом. Росбанк с 2011 года считает и отслеживает собственный углеродный след, целенаправленно сокращая его за счет внедрения технологий в офисах, оптимизации бизнес поездок и эффективного управления автопарком. Леса для климата – это пилотный для нас проект. Высаживая деревья на больших площадях, мы вносим свой вклад в лесовосстановление и сохранность зеленых легких нашей планеты», - отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Победители «Экоинициативы года – 2021» определялись народным голосованием, которое проходило с 1 по 30 ноября 2021 года среди читателей и слушателей «Комсомольской правды».

Проекты оценивались по четырем основным параметрам: актуальность (насколько важна и серьезна проблема, которую решает данная экоинициатива), результат (как данный проект может повлиять на улучшение экологической ситуации и жизни людей в стране или конкретном регионе), будущее (перспективы дальнейшего развития проекта или его масштабирования в других регионах, компаниях, сферах), эмоции (находит ли идея данной экоинициативы отклик в сердцах членов народного жюри, вызывает ли желание «пожать руку ее авторам» или принять личное участие в ее реализации).

Всего на конкурс было подано более 100 проектов.