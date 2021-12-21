Новый сервис Росбанка для юрлиц: кредитные сделки онлайн

Росбанк приступил к реализации стратегии «Устойчивый рост» на 2021-2025 годы, которая была представлена в ноябре и предполагает в том числе фокус на поддержке бизнеса клиентов за счет передового клиентского опыта и экологичных решений. Так, банк представил новый сервис для корпоративных клиентов: возможность подписания кредитных соглашений онлайн при помощи системы электронного документооборота и цифровой подписи. Электронная сделка позволит отказаться от использования бумаги и исключить визит в офис.

Росбанк предлагает клиентам из сегментов среднего и крупного бизнеса использовать Контур.Диадок (сервис входит в Контур, экосистему продуктов для бизнеса) для удаленного подписания кредитно-обеспечительной документации. Новый сервис адресован пользователям в любых российских регионах, позволяет сократить время подготовки сопроводительных документов и заключения сделки, а также способствует сохранению природных ресурсов и заботе об экологии.

«С учетом продолжающегося в условиях пандемии спроса на дистанционные решения для бизнеса Росбанк представил новый сервис, который позволяет в течение часа подписывать соглашения с корпоративными клиентами. Да, для этого требуются определенные подтверждения, однако эту скорость сложно представить в бумажном процессе. Отмечу, что наши клиенты могут совмещать разные способы подписания кредитной документации: как в электронном формате, так и на бумажном носителе», - отметил Сергей Кисляков, руководитель департамента кредитных операций дирекции корпоративного бизнеса Росбанка.

«Росбанк подтверждает имидж очень клиентоориентированного банковского партнера, новый сервис оставил самые положительные впечатления. Электронный документооборот через Контур.Диадок и цифровая подпись позволяют экономить ресурсы и оптимизировать подготовку к сделке, быстро провести ее дистанционно, что очень удобно в текущих условиях», - прокомментировала генеральный директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.

«Одно из основных преимуществ ЭДО, которое выделяют сами участники электронного документооборота, — это ускорение процессов. Взаимодействие с партнерами становится в разы быстрее благодаря тому, что отправка и подписание документов переходят в цифру. Скорость всегда важна для бизнеса, потому что от момента подписания соглашений зависят многие производственные процессы», - добавил Николай Женишек, руководитель сектора развития Контур.Диадока.

Росбанк планирует активно развивать новый сервис и прорабатывает возможность заключения онлайн сделок, требующих регистрации в государственных органах, подписания на электронных площадках или нотариального заверения.

Корпоративные клиенты Росбанка могут уточнить дополнительные детали о новом сервисе у своих клиентских менеджеров.