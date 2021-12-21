Альфа-Банк внедрил электронные счета-фактуры при помощи СберКорус

Альфа-Банк при помощи цифровой платформы для компаний и физических лиц СберКорус создал возможность отправлять счета-фактуры за оказанные банком услуги в электронном виде. Теперь все счета-фактуры клиенты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) получают в два клика через интернет-банк. В рамках проекта с августа по декабрь было оформлено 820 тыс. электронных документов.

Важным преимуществом высокотехнологичного решения для Альфа-Банка стала поставка продукта для электронного документооборота в виде «white label-сервиса» (интерфейс, который видит клиент, брендирован в стиле Альфа-Банка), что уникально на рынке. Благодаря такой интеграции СберКорус и Альфа-Банка корпоративные клиенты быстро переходят к работе с электронными документами из привычного интерфейса методом «бесшовного перехода».

Клиенты Альфа-Банка экономят время и деньги на получение, обработку и хранение бумажных документов. Они используют сервис электронного документооборота без дополнительных ручных настроек. Функция включается автоматически.

Переход на электронный документооборот – важная часть ESG-повестки Альфа-Банка. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт и добился экономии 29 тонн бумаги в год. Благодаря стратегической инициативе «Безбумажный банк», запущенной в 2020 году, в 2021 году было сэкономлено 200 тонн бумаги – в 3 раза больше, чем в прошлом. В том числе и благодаря тому, что теперь к электронному документообороту подключены 100% корпоративных клиентов.

«Альфа-Банк следует философии, что банковскую услугу клиент получает на уровне клика и в едином месте. При оформлении электронных счетов-фактур это стало возможно благодаря «бесшовному переходу». Мы и в дальнейшем планируем запускать высокотехнологичные проекты, которые одновременно решают вопросы клиентов и защищают окружающую среду», — рассказала руководитель Дирекции операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка Александра Гладун.

«Интеграция сложных информационных систем — это всегда непростой проект. Но мы в СберКорус верим, что электронный документооборот может и должен войти во все сферы жизни бизнеса и людей. Наша работа с Альфа-Банком стала примером удачного технического решения и глубокой коллаборации между сложными, многофункциональными IT-продуктами на благо клиента. Не менее важно, что Альфа-Банку не потребовалась лицензия оператора электронного документооборота, чтобы дать своим клиентам возможность получать документы легко и быстро. Я хочу отдельно подчеркнуть, что масштабирование такого решения возможно для любой компании», — рассказала руководитель проектов СберКорус Ольга Шевцова.