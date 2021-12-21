Каждый пятый россиянин хочет вернуть переход на летнее и зимнее время

Против перехода – большинство.

В преддверии самой длинной ночи в году и Дня энергетика 22 декабря сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, по какому времени россияне из всех округов страны хотели бы жить – по постоянному зимнему, как сейчас, или по летнему.

20% россиян считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов – зимой на зимнее время, а летом – на летнее. Оставить все как есть и жить по постоянному зимнему времени хотят 26% опрошенных. Перейти на постоянное летнее время хотели бы 7% россиян. 35% респондентов заявили, что им не важно, по какому времени жить, – летнему или зимнему.

Оставить постоянное зимнее время женщины хотят чаще мужчин: 31% против 23%. Вернуть сезонной переход времени чаще хотят респонденты до 34 лет (25%), а перейти на постоянное летнее время – респонденты старше 45 лет (9%).