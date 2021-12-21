В ноябре средний размер потребительских кредитов сократился до 254 тысяч рублей

По сравнению с октябрем текущего года он снизился на 5,9%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 254,0 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,9% (в октябре 2021 года – 270,0 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита, напротив, вырос – на 9,5% (в ноябре 2020 года – 231,9 тыс. руб.).

В ноябре 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (484,7 тыс. руб.),

Ямало-Ненецком АО (447,8 тыс. руб.),

Московской области (369,0 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (367,3 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (361,3 тыс. руб.).

При этом снижение среднего чека потребкредита в ноябре по сравнению с октябрем текущего года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали:

Челябинская область (-15,5%),

Республика Татарстан (-12,2%),

Волгоградская область (-11,9%),

Ставропольский край (-9,9%),

Саратовская область (-4,1%).

В свою очередь единственным регионом из-топ 30, в котором в ноябре средний размер потребкредита незначительно вырос, стал Ямало-Ненецкий АО (+0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек потребительского кредита снизился на 8,2% и 6,0% соответственно.

«Первые месяцы 2021 года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей. Однако уже в мае данный показатель резко снизился, и следующие месяцы держался на уровне 260-270 тыс. рублей. В ноябре же данный показатель, по сути, вернулся на уровень начала года. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне – 660 баллов и более», – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.