Что россияне дарят на Новый год

Треть россиян собирается потратить на новогодние подарки в общей сложности от 10 до 20 тыс. рублей, а каждый пятый – от 30 до 50 тыс. рублей, выяснил Ozon, опросив (опрос есть у SIA.RU) более 1,5 тыс. человек по всей стране. 47% респондентов покупают подарки на мультикатегорийных маркетплейсах.

Почти половина опрошенных россиян (46%) будут дарить на Новый год подарки двум-трем близким. Еще у четверти в списке тех, кому обязательно нужно сделать презенты, 4-5 человек. Каждый шестой готов положить что-то под елку только для одного, самого близкого, человека, а каждый десятый, напротив, собирается оказать внимание как минимум 6-10 окружающим. Самые дорогие подарки достанутся детям (так утверждают 45% опрошенных), супругам (29%) и родителям (9%).

Детям на Новый год половина опрошенных (49%) традиционно будут дарить игрушки или настольные игры, сладости (35%), одежду и гаджеты (29%) и книги (21%). Самые распространенные подарки для взрослых – парфюмерия и косметика (их собираются презентовать 30% россиян), сувениры (25%), одежда (23%) и книги (20%).

На Ozon в декабре штучные продажи косметики увеличились в 2,2 раза год к году, парфюмерии – в 2,7 раза, игрушек – на 76%, настольных игр – на 80%, а смартфонов и планшетов – на 24%. Рост продаж в декабре подтверждает факт, что пользователи для покупки подарков выбирают мультикатегорийные площадки. Именно туда в преддверии Нового года за покупками отправляется почти половина опрошенных (47%) респондентов. Еще треть (35%) ходит за презентами в оффлайн магазины, а четверть (23%) совершает покупки в специализированных онлайн-магазинах.

В общей сложности россияне собираются потратить на новогодние подарки для всех друзей и родных от 10 до 20 тыс. рублей – такой ответ дают 28% респондентов. Каждый пятый выделяет на эти цели от 30 до 50 тыс. рублей. Еще 14% готовы потратить 5-10 тыс. рублей, и столько же – 3-5 тыс. рублей.

Готовы потратить на новогодние подарки более 20 тыс. рублей:

40% красноярцев;

34% краснодарцев;

34% новосибирцев;

33% москвичей;

30% омичей;

25% екатеринбуржцев;

24% петербуржцев.

При этом россияне хотели бы получить довольно дорогие подарки. Треть респондентов (32%) мечтают о том, чтобы им на Новый год подарили путешествие. Еще 13% хотели бы найти под елкой ноутбук, 11% – автомобиль, а 10% – смартфон.