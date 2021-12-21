Над какими навыками работали россияне в 2021 году

Беречь нервы, адаптироваться к новой реальности, быстро учиться – топ-3 навыка, которым в 2021 году россияне уделяли больше всего внимания. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные россияне рассказали про профессиональные (hard skills) и социальные навыки (soft skills), над которыми их заставил поработать 2021 год.

Трансформация рынка труда и трудовых отношений, которую запустила пандемия COVID-19, продолжается. Компании перестраивают бизнес-процессы. Наемный персонал также пытается приспособиться к новой реальности, работая над профессиональными и социальными навыками. 43% россиян в 2021 году уделяли равное внимание развитию как профессиональных навыков, так и навыков социального взаимодействия. 13% сосредоточились на soft skills, 22% – на hard skills.

Среди навыков и качеств, над которыми 2021 год заставил поработать больше всего – стрессоустойчивость (36%), на втором месте – обучаемость (24%), на третьем – адаптивность (23%). Причем в 2021 году по сравнению с 2020-м россияне стали уделять больше внимания их развитию.

Мужчины и респонденты старше 45 лет в 2021 году чаще остальных развивали профессиональные навыки. Развитию социальные навыков больше всего внимания уделяли женщины и респонденты до 34 лет. И если для женщин в 2021 году было важно позаботиться об эмоциональной стабильности, то для мужчин – о карьерном и профессиональном росте. Респондентов в возрасте до 34 лет чаще стремились к развитию обучаемости и адаптивности.