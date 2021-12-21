Без ОСАГО ездят три четверти таксистов

Либо оформляют страховку не по закону, приводит данные информационный проект «ОСАГО: общественная экспертиза».

Только 26,1% таксистов ездят с правильно оформленным полисом ОСАГО, у остальных страховки либо нет совсем, либо она не предназначена для такси. Таковы результаты исследования, проведенного руководителем рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петром Шкуматовым. В исследовании анализировались данные из региональных реестров такси (более чем 340 тыс. автомобилей) и системы АИС ОСАГО за 2020–2021 годы.

Более половины – 50,2% – автомобилей такси ездят без полиса ОСАГО, а еще у 23,7% таксистов страховка оформлена для личных целей, то есть там не указано, что автомобиль используется в качестве такси, что является грубым нарушением правил страхования. Таксисты идут на это, чтобы сэкономить: полис для такси может быть в полтора раза дороже, чем для машины физического лица. Однако в случае аварии по вине таксиста без действующего полиса «автогражданки» (если страховку не приобретали вовсе или её действие было досрочно прекращено из-за недостоверных данных в полисе), пострадавший водитель останется без компенсации ущерба. Пострадавшему остается только судиться с самим водителем-виновником ДТП, но такие суды могут длиться годами и ни к чему не привести, если у виновника не окажется средств на возмещение вреда. Если же о содержащихся в полисе недостоверных сведениях, станет известно уже после ДТП, то страховщик сможет применить регресс к виновнику-таксисту.

Нужно отметить, что лучше всего ситуация складывается в Москве - здесь 44,1% таксистов приобретают полис с отметкой «такси» и только 3,2% таксистов покупают страховку для иных целей, не связанных с коммерческими пассажирскими перевозками. Нарушают законодательство и обходятся без полисов «автогражданки» сразу 52,7% московских таксистов.

При этом у машин такси высокая аварийность, причем по вине самих таксистов: если в ДТП участвует автомобиль такси, то в 9 из 10 случаев в аварии виноват его водитель, показало исследование.