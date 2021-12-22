Путин расширил полномочия полиции

Теперь они смогут вскрывать машины и проникать в жилища, сообщает РБК.

Теперь полицейским будет разрешено вскрывать автомобили, чтобы задержать подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, тех, кого застигли на месте преступления, а также тех, на кого потерпевшие или очевидцы укажут как на совершивших преступление. Еще одно условие – если «имеются основания полагать», что в машине находится пьяный человек, который совершил административное правонарушение.

Перед тем как вскрыть машину, сотрудник полиции представляется, предъявляет документы, разъясняет причины и основания своих действий, а также права и обязанности граждан. Если в этот момент собственника нет рядом, полиции нужно будет уведомить его о произошедшем в течение 24 часов.

Закон также расширяет полномочия полицейских при проникновении в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. В предыдущей версии документа полиция могла входить в дома для задержания подозреваемых в преступлении. В новой редакции полицейские смогут задерживать и тех, кого заподозрили в преступлении только со слов потерпевших и очевидцев.



