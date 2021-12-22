Власти Иркутска сообщили о 40-процентном росте нагрузки на электросети из-за майнеров

Власти Иркутска со ссылкой на электроснабжающие организации сообщили, что нагрузка на электросети в городе увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что в ноябре в городе стояла теплая погода. Они связали рост числа отключений с деятельностью майнеров.

– Впереди новогодние праздники, поэтому важно предупредить население, что необходимо рационально относиться к использованию электроэнергии. В эти дни все отдыхают, поэтому нагрузка на сети значительно увеличивается, – отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников на совещании с электроснабжающими организациями. – Вопрос бесперебойного электроснабжения находится на особом контроле администрации города Иркутска. При возникновении аварийных ситуаций и отключениях электроэнергии заявки оперативно отрабатываются ресурсоснабжающими организациями.

При этом в сообщении подчеркивает, что плановые отключения, которые сейчас проходят в Иркутске, связаны, прежде всего, с тем, что энергетики проводят замену предохранителей и монтируют линии большего сечения, чтобы обеспечить работу электрической сети в условиях повышенной нагрузки.

Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и установить для майнеров специальные тарифы на электроэнергию. Регион готов выделить площадки для промышленного майнинга с подключением по выделенной линии. «Иркутскэнергосбыт» в судебном порядке переводит майнинговые фермы, расположенные в частных домах, на коммерческие тарифы. Такие объекты опасны для стабильного энергоснабжения и могут приводить к авариям.