Альфа-Банк научил блогеров инвестировать

Инвестфонд от Альфа-Банка — первый в мире инвестиционный фонд для блогеров. Его придумали эксперты Альфа-Банка и Ярослав Андреев, самый известный продюсер блогеров в России, основатель агентства WildJam.

Первыми инвесторами стали Аня Pokrov, Артур Бабич, Лёша Янгер и другие блогеры. Их продюсер Ярослав Андреев тоже инвестировал в фонд свои средства.

«Это возможность для звёзд создать “подушку безопасности” и грамотно инвестировать свои высокие заработки. Многие творческие люди сложно проходят этап, когда заработки начинают падать, — рассказал Андреев. — Возможно, хайп и не пройдёт, и тогда всё будет хорошо. Но если он пройдёт, я говорю: “Ребят, создайте себе пассивный доход, который может быть очень хорошим”. Сейчас они доверяют мне и моим решениям. Они видят, что я лично вкладываю в это деньги, и понимают, что, наверное, это не просто так».

«Задача нашего фонда – помочь селебрити определиться с инвестициями наиболее безопасным и эффективным способом. Мы уже видим интерес блогеров и первые результаты благодаря работе аналитиков Альфа-Банка. Поэтому мы готовы масштабировать наш инвестиционный фонд и в перспективе — дать возможность присоединиться каждому желающему. Участники фонда помогут своим примером грамотно инвестировать деньги», — отметил Тимур Зулкарнаев, руководитель дирекции бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

Сейчас фонд работает как закрытый клуб, но уже принимаются заявки на свободные места для всех желающих на сайте.

С фондом удобно работать в любых условиях, ведь он говорит со своими инвесторами на одном языке. Участники могут решать все вопросы, касающиеся инвестиций, в телеграм-канале. На большинство из них отвечает чат-бот, а если нужна дополнительная консультация, подключается инвестиционный аналитик. Причём вопрос ему можно задать даже голосовым сообщением. Тот же чат-бот регулярно предлагает идеи для инвестиций.

Если блогер хочет вложить деньги, ему просто надо нажать на кнопку «купить». Заявка попадает в работу, и через некоторое время сотрудник банка связывается с участником фонда, чтобы согласовать детали сделки.

Доходность фонда — до 30% годовых, его курируют профессиональные инвестиционные аналитики Альфа-Банка.