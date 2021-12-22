«Открытие Инвестиции» определили самые прибыльные инвестиционные продукты 2021 года

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») определили перечень финансовых инструментов, которые принесли наибольшую доходность клиентам с начала 2021 года. Среди инвестиционных идей по российским акциям суперприбыльным оказалось вложение в акции ГК «Самолет», среди иностранных — акции компаний технологического сектора. Также в сентябре были погашены биржевые инвестиционные облигации банка «Открытие» с выплатой купона в размере 30%. Успешные результаты показали продукты доверительного управления и коллективного инвестирования — открытые паевые фонды сохранили лидирующие места по доходности, а сразу несколько стратегий доверительного управления были досрочно прекращены в связи с достижением целевых показателей.

Инвестиционные идеи «Открытие Инвестиции» по российском рынку акций принесли отличную прибыль клиентам. Некоторые показали по-настоящему выдающиеся результаты: среди них акции ГК «Самолет» (одним из со-организаторов IPO которой в 2020 году выступил «Открытие Брокер»), акции «Русала», «Русагро», «Газпрома». Доходность вложений в эти акции с начала года по конец ноября с учетом дивидендов составила соответственно 363% по ГК «Самолет», 97% — «Русал», 72% — «Русагро» и 50% — «Газпром». Некоторые российские акции показали доходность, сопоставимую с доходностью индекса «Московской биржи»: среди них акции «Сбербанка», МТС, ВТБ и др.

Для инвесторов в зарубежные рынки акций, преимущественно рынок акций США, наиболее успешной стратегией стали вложения в акции компаний технологического сектора с концентрацией инвестиционного портфеля вокруг больших технологических конгломератов, таких как Alphabet, Microsoft, Apple. Акции циклических секторов экономики, промышленности, финансов и производителей сырья, хотя и показывали неплохую доходность в течение года, частично растеряли ее с приходом новой волны заболеваемости COVID-19 в северном полушарии. Доходность инвестиций с начала года по конец ноября с учетом дивидендов составила: по акциям Alphabet — 63%, Microsoft — 49%, Apple — 24%.

В уходящем году также были погашены биржевые инвестиционные облигации банка «Открытие» БО-ИО02. По итогам погашения держатели получили купонный доход в размере 30%. Эти облигации размещались 27 сентября 2019 года сроком на два года. Бумаги подразумевали полную защиту капитала на момент погашения. В качестве базового актива выступили акции технологичных компаний сектора 5G. 25 ноября 2021 года было проведено еще одно размещение биржевых инвестиционных облигаций «Гонконг — Недооцененный потенциал» с инвестиционной идеей на участие в индексе Hang Seng, с полной защитой капитала сроком на три года. Выпуск был доступен квалифицированным инвесторам и неквалифицированным через тестирование.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»)

«Сильной стороной бренда „Открытие Инвестиции“ традиционно остается экспертиза рынков. Это касается как высококвалифицированной аналитической команды, так и удобного интерфейса по нашим рекомендациям через мобильное приложение. В 2022 году работа в этом направлении будет продолжена — планируем увеличить не только глубину покрытия рынков, в частности иностранных, но и улучшить качество доступа к зарубежным биржам».

Группа «Открытие» в 2021 году показала высокие результаты и в части доходности продуктов доверительного управления. По данным портала Investfunds, открытые паевые инвестиционные фонды по состоянию на 30 ноября 2021 года занимают лидирующие позиции по доходности среди всех фондов нашей страны.

Также высокую эффективность продемонстрировали сразу несколько инвестиционных идей в рамках стратегии доверительного управления «Структурированная». Так, стратегии с идеей на рост акций FedEX (средняя доходность — более 13% годовых) и Apple (более 12% годовых) были досрочно погашены в связи с достижением целевых показателей по доходности.

Кроме того, более 30 000 клиентов группы «Открытие» смогли заработать около 2,5 млрд рублей за счет результатов стратегии «Купонная», получив среднюю доходность выше 13% годовых. Такой результат стал возможен благодаря тщательно проработанной инвестиционной идее на рост акций компаний, лидирующих в своих отраслях: АЛРОСА, Мосбиржа, Новатэк, Яндекс, МТС, Магнит, Полюс, Роснефть, Газпромнефть.

Одним из ключевых событий года стал запуск линейки из семи биржевых фондов «Открытие Инвестиции». Линейка сформирована таким образом, чтобы клиент мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов (акции, облигации) и валюты инвестирования (рубли, доллары, евро), широкое географическое покрытие (Европа, США, Азия), а также на разный уровень риска. Кроме того, УК «Открытие» запустила сразу несколько новых стратегий доверительного управления.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Это был год ярких возможностей, новых продуктов и, вместе с тем, растущих требований наших клиентов. Мы росли опережающими темпами относительно рынка, который и сам по себе быстро рос. Основное внимание, безусловно, уделяли показателям качественного управления. Поэтому особенно приятно видеть наши открытые паевые фонды на лидирующих позициях по доходности в стране. Что касается доверительного управления, нам удалось реализовать несколько стратегий досрочно. Это говорит об эффективности и актуальности инвестиционных идей, разработанных нашей командой. На 2022 год у нас еще более масштабные планы и амбициозные задачи. Следите за новостями — мы готовим много интересного!»

Со всей линейкой продуктов «Открытие Инвестиции» можно ознакомиться на обновленном сайте компании по ссылке.