Дальневосточный банк — в ТОП-3 крупнейших дальневосточных банков России

Сервис Brobank.ru актуализировал оценку финансового рынка ДФО и определил крупнейшие дальневосточные банки конца 2021 года с помощью комплексного анализа данных об их деятельности.

Так, Дальневосточный банк занял 3 место в рейтинге, определившем 10 финансовых организаций с наивысшими показателями. Конкурировали за попадание в ТОП кредитные организации, чей головной офис либо 50 % офисов филиальной сети находятся в ДФО. Итоговый рейтинг опирается на суммарную оценку шести показателей бизнеса: объемы активов, сумма розничного кредитного портфеля, срочных депозитов физлиц, займов ИП, кредитов предприятиям и привлеченных от них средств.

Сегодня Дальневосточный банк предоставляет своим клиентам полный спектр современных финансовых услуг, входит в число ведущих региональных финансовых учреждений, по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes. За 31 год своей работы на финансовом рынке, Дальневосточный банк приобрел репутацию надежного партнера, верного деловым обязательствам, предлагающего высокотехнологичный сервис и современные банковские продукты.