Новикомбанк поддержал производство первого самолета МС-21 с российским композитным крылом

При финансовом участии Новикомбанка, корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершила производство первого самолета МС-21-300 с крылом из российских полимерных композиционных материалов.

Новикомбанк является ключевым финансовым партнером предприятий по реализации знаковых проектов российского авиастроения. В частности, банк поддерживает создание самолета МС-21, участвуя в финансировании производства, летных и наземных испытаний.

Помимо этого, в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» Новикомбанк заключил соглашение c АО «АэроКомпозит» об организации финансирования на сумму 2 млрд рублей для производства агрегатов самолета МС-21 из полимерных композитных материалов.

«Авиалайнер МС-21 – один из главных проектов гражданской авиации России! Наши конструкторы разработали самолет, который создан на базе технологий XXI века и является самым комфортным в своем классе. Финансирование, предоставленное Новикомбанком, способствует своевременному производству всех необходимых комплектующих, в том числе знаменитого композитного крыла», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

МС-21-300 – российский ближне- и среднемагистральный реактивный узкофюзеляжный самолет, который рассчитан на осуществление полетов на расстояние до 6 тыс. км и вместимость 160-211 пассажиров в зависимости от компоновки салона. В настоящее время идут сертификационные испытания лайнера.

Преимущества МС-21:

- за счет увеличенного диаметра фюзеляжа МС-21 авиакомпании смогут подбирать оптимальное для них соотношение «ширина подушки кресла/ширина прохода»;

- авиакомпании, специализирующиеся на магистральных перевозках, смогут предоставить пассажирам повышенный комфорт;

- чартерные перевозчики и компании-дискаунтеры получат возможность за счет широкого прохода сократить время оборота в аэропорту;

- больший диаметр фюзеляжа также позволяет увеличить емкость багажных полок и подпольных багажных отсеков.