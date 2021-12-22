Россельхозбанк: внедрение принципов ESG станет точкой роста для компаний АПК и стимулом экспорта на рынки развитых стран

Соответствие принципам ESG может стать конкурентным преимуществом для российских экспортеров сельскохозяйственной продукции, – об этом рассказала Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова в рамках выступления на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

В рамках сессии «ESG в агро: зеленый или карбоновый» участники, представители финансовых организаций, а также крупного бизнеса, обсудили влияние мирового сельского хозяйства на экологию и экономическое развитие стран.

Согласно международным исследованиям на отрасль приходится от 20 до 30% выбросов углеродного газа. Их основные источники – животноводческое производство и землепользование. По данным Росстата, в России доля сельского хозяйства во всех парниковых выбросах составляет 7%. Тем не менее, для российских аграрных холдингов актуальная «зеленая» повестка: в российский ESG-рэнкинг входят производители удобрений и животноводческой продукции.

Россельхозбанк реализует ряд инициатив, способствующих устойчивому развитию: РСХБ создал Фонд «Экология», направленный на поддержку устойчивого развития АПК, помогает клиентам привлекать финансирование на реализацию экологических проектов, проводит обучение лучшим практикам ведения сельского хозяйства с учетом ESG для клиентов АПК в рамках проекта «Школа Фермера», развивает сельские территории, помогает создавать рабочие места, реализует программу агротуризма + Своё. Фермерство и Своё. Родное.

«Мы планируем развитие линейки продуктов «зеленого» и адаптационного финансирования для клиентов на основании Таксономии, которая была утверждена Правительством в сентябре этого года. Это будет способствовать реализации проектов в сфере ESG», ̶ отметила Кузнецова.