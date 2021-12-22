Цифровизация ипотеки: РСХБ провел первую дистанционную ипотечную сделку

Россельхозбанк впервые выдал дистанционный ипотечный кредит на покупку квартиры от застройщика в новом жилом комплексе. Клиент РСХБ и крупного столичного девелопера оформил необходимые документы и получил ипотечный кредит на квартиру без посещения офиса банка.

Россельхозбанк и крупный столичный девелопер провели первую ипотечную сделку в дистанционном формате. Новый владелец квартиры в подмосковном жилом комплексе без посещения офиса банка сразу получил ипотечный кредит у застройщика вместе с оформлением документов на жилое помещение. Банк и клиент взаимодействовали полностью дистанционно, ипотечный договор был подписан с помощью усиленной электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также прошла удаленно.

«Новая реальность диктует новый формат оказания услуг. Ипотечные продукты для Россельхозбанка – одни из ключевых в линейке, только за 2021 год мы выдали 124,5 млрд рублей ипотеки. Ее переход в онлайн – важный шаг, необходимый как для самого банка, так и для наших клиентов. Ожидаемый экономический эффект для РСХБ от дистанционной выдачи составит около 4,8 млрд рублей в год. В конечном итоге данный формат взаимодействия между клиентом, банком и застройщиком позволяет максимально упростить процесс и сократить время проведения сделки для всех участников, а это значит, что переехать в долгожданное новое жилье получится быстрее», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Теперь клиенты могут дистанционно оформить ипотеку от РСХБ сразу у нескольких крупных российских застройщиков. РСХБ также последовательно развивает собственные цифровые платформы по подбору жилой недвижимости Свое Жилье и Свое Село, где можно оформить кредит на квартиру, дом или участок. Сейчас каждая пятая подача заявки на ипотеку от РСХБ приходится на данные сервисы. Кроме того, банк работает над запуском электронной регистрации ипотечных сделок и планирует перевести на нее до 80% договоров. По оценке РСХБ, электронная регистрация будет особенно востребована на сельских территориях и в труднодоступных регионах. Цифровизация розничных продуктов позволяет сделать ипотечные предложения удобнее для широкой аудитории в любой точке страны.