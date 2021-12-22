Солид Банк предложил новые условия по программам автокредитования

Российско-японский Солид Банк в преддверии Нового года предлагает несколько интересных программ автокредитования, чтобы жители города могли воспользоваться возможностью и приобрести долгожданный автомобиль уже сейчас, до прогнозируемого повышения цен в 2022 году

Так одна из самых популярных программ кредитования Солид Банка - «Автокредит» стал ещё удобнее: кредит до 2,6 млн рублей доступен теперь всего по двум документам. А внутренние нововведения в Банке увеличили скорость получения решения по заявке. Ставка по Автокредиту в Солид Банке также одна из лучших среди региональных банков – от 9% годовых.

Особенно удобно и актуально, что программа позволяет приобрести новое или подержанное авто как у официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц, а оформление КАСКО – не обязательно.

Среди новых программ банка: особенно актуальная для жителей Дальнего Востока – Программа «Автокредит на покупку авто под заказ» с отсрочкой платежа, специально для возможности приобретения автомобилей с аукционов в кредит.

Специалисты рекомендуют воспользоваться привлекательными условиями программ автокредитования уже сейчас, до повышения цен в 2022 году, который будет вызван прогнозным дефицитом предложения на авторынке.

Обе программы можно оформить в любом офисе АО «Солид Банк», а заявку можно подать онлайн: https://solidbank.ru/for-individuals/loans/a-car-loan/ или на авто с аукциона здесь https://solidbank.ru/for-individuals/loans/car-loan-with-payment-deferment/

Основные условия программы «Автокредит»:

Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.

Годовая процентная ставка: от 9 % до 21% годовых.

Возможно без первоначального взноса.

Возможность приобретения авто как у юридического лица, ИП, так и у частного лица.

КАСКО – не обязательно!

До 2,6 млн руб. по 2-м документам.

Срок: от 6 месяцев до 6 лет.

Основные условия программы «Автокредит на покупку авто под заказ»:

Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.

Годовая процентная ставка: от 12,5% до 16,5% годовых.

Возможно без первоначального взноса.

Срок: от 6 месяцев до 7 лет.

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