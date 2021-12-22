2021 год запомнился иркутянам прививками и QR-кодами

Данные приводит SuperJob.

Чем еще запомнился 2021-й?

В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми.

В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.

В Иркутске 17% жителей назвали главным событием уходящего года ремонт дорожного полотна: улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста. По 16% отметили природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение. Еще 16% – введение QR-кодов. Выборы и проекты благоустройства города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий набрали по 13% голосов.

Ухудшение экологической ситуации (незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме») беспокоит каждого десятого жителя Иркутска. По 3% респондентов назвали в качестве ключевых событий 2021 года профессиональные и праздничные мероприятия, перепись населения, вакцинацию и социальные выплаты для семей с детьми и пенсионеров.