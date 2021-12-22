Деньги на строительство трех школ получит Иркутская область

На возведение школ федеральный центр направит в 23 субъекта более 24,4 млрд рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях из-за заметного увеличения количества школьников.

Приангарье подтвердило готовность к предстоящей работе.

Между правительством Иркутской области и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение, что средства субсидии пойдут на строительство трех зданий школ в Иркутске – это здания начальной школы № 75 на 200 мест (ул. Академическая, 5), начальной школы №57 на 500 мест (ул. Ярославского, 380), начальной школы №53 на 500 мест (ул. Севастопольская, 214).

Общий объем субсидии из средств областного бюджета и бюджета города составляет 670 млн рублей.