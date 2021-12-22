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“РТ-НЭО Иркутск” предупредил о возможных срывах вывоза мусора в связи с морозами

Региональный оператор по обращению с ТКО “РТ-НЭО Иркутск” сообщил о возможных срывах графика вывоза ТКО в северных районах Иркутской области.

– В связи с наступившими в Иркутской области сильными морозами, гидравлическое оборудование мусоровозов выходит из строя, что уже привело к вынужденному ремонту машин, и, как следствие — к срыву графика вывоза ТКО в северных районах: Бодайбо, Казачинско-Ленский, – говорится в сообщении оператора.

В компании отмечают, что температура ниже -30 градусов оказывает негативное влияние на гидравлические установки мусоровозов и не позволяет оказывать услугу в полном объеме.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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