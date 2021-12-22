Тендер объявлен на постройку домов для переселенцев из ветхого жилья в Черемхово

В Черемхово Иркутской области построят группу жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщили SIA.RU в RosTender.info.

Группу многоэтажных домов планируется возвести до конца 2022 года по адресу улица Орджоникидзе, 7/А. Всего в домах запроектируют 150 квартир.

Отдел капитального строительства администрации города Черемхово проводит электронный аукцион на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта. Заявки на участие принимают до 13 января. Дома построят за 403 млн рублей за средства федерального, областного и местного бюджетов.