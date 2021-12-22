Самолет МС-21-300 выполнил двенадцать полетов с пассажирами на борту

Цель контрольных испытаний – проверить самолет в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании «Иркут».

В предшествующих сертификационных полетах по отдельности подтверждались возможности и характеристики воздушного судна и его систем. Контрольные испытания позволяют оценить самолет в целом.

Первыми служебными пассажирами самолета МС-21-300 стали специалисты, принимающие участие в его проектировании, испытаниях и сертификации.

Средняя продолжительность рейса превысила шесть часов. Ежедневно самолёт, оснащенный двухклассным пассажирским салоном, выполнял по три рейса и проводил в воздухе до восемнадцати часов. Все полеты прошли в штатном режиме.