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Игорь Кобзев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

День энергетика празднуют 22 декабря.

«Многие энергетики встречают праздник на своём рабочем месте – это особенность профессии. В конце прошлого года и начале 2021 жители региона столкнулись с серьёзными проблемами: многочисленные отключения электричества, сбои в теплоснабжении. И всё – на фоне сильных морозов. В этом году мы многое сделали, чтобы не допустить повторения этих историй. Находимся в постоянном контакте с энергетиками. Строятся новые трансформаторные подстанции и реконструируются существующие, прокладываются воздушные линии электропередачи», – пишет губернатор Приангарья на своей странице в Инстаграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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