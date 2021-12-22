Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Иркутской области превысил 116 млрд рублей

Банк ВТБ в Иркутской области по итогам трех кварталов 2021 года увеличил портфель кредитов и гарантий населению и корпоративным клиентам на 15%, до 116,6 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Портфель кредитов частным клиентам банка по результатам 9 месяцев 2021 года увеличился на 19% и составил 79,8 млрд рублей.

Кредитно-гарантийный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области по итогам 9 месяцев увеличился на 8%, до 36,8 млрд рублей. В отчетном периоде на 27% увеличился объем гарантийных операций в сегменте среднего и малого бизнеса. Полученные гарантии позволили региональным предприятиям участвовать в реализации проектов инфраструктурного строительства и получить инвестиции для расширения производственных площадей.

«Мы отмечаем, что режим ограничений, связанных с пандемией, уже не оказывает существенного влияния на потребительское поведение и на активность регионального бизнеса. Развитие цифровых каналов существенно облегчило доступ жителей Иркутской области к банковским продуктам, что нашло свое отражение в спросе. Господдержка по-прежнему позволяет жителям региона решать жилищные вопросы, причем растет интерес к семейной ипотеке, которая сегодня доступна также семьям с первым или единственным ребенком. С точки зрения регионального бизнеса – компании продолжают развиваться, выпускать продукцию, строить, реализовать проекты на территории Иркутской области, в том числе инвестиционные. В свою очередь, мы продолжаем кредитование населения при условии допустимой кредитной нагрузки, а также будем оказывать всевозможную поддержку всем категориям клиентов по широкому кругу вопросов, развивать качество и доступность услуг банка», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.